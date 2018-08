Spa day ✨ Un post condiviso da Aida Yespica (@aidayespica27official) in data: Ago 7, 2018 at 1:57 PDT

Con una foto dal suo profilo socialfa il pieno di like su. La showgirl venezuelana, molto attiva sui social, ha voluto “premiare” i suoi follower con uno scatto alquanto sexy che la vede ammiccante in lingerie nera, accompagnato dalla didascalia: “Spa day”.Una giornata fra bagni e relax che i suoi ammiratori non dimenticheranno, dati anche i numerosi commenti di apprezzamento che hanno riempito la sua bacheca.ha recentemente ritrovato l’amore a fianco del suo commercialista,, con cui sta trascorrendo le vacanze, dopo l’addio in diretta al Grande Fratello Vip al suo ex fidanzato Geppy Lama per via della vicinanza a Jeremias Rodrigues, fratello minore di Belen in gara assieme alla sorella Cecilia.