Aida Yespica su OnlyFans, social impazziti: «Per lei accendo un mutuo». Ecco quanto costa (e cosa pubblicherà)

Anche Aida Yespica sbarca su OnlyFans. La showgirl venezuelana, che su Instagram ha quasi sfondato la soglia del milione di followers, ha deciso di condividere qualcosa di più privato anche sulla piattaforma del momento. Sul suo profilo, creato appena ieri (così sembra), Aida scrive: «100% venezuelana 🇻🇪🔥 Living in Milan 🇮🇹» e poi in inglese scrive: «Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata di condividere la mia vita privata con voi».

Abbonamento con Aida

Per accedere alla vita privata della showgirl, serve un abbonamento mensile di 25 dollari. Aida Yespica è sempre molto popolare grazie ai social, e sicuramente la novità su OnlyFans farà piacere a molti. «Che si darebbe per una donna così semplicemente stupenda» scrive un follower su Instagram, tanti i commenti sulla bellezza della venezualena. C'è chi si lamenta per il costo eccessivo (solitamente per molte modelle non si va oltre i 10-12 dollari al mese), ma c'è anche chi non si fa problemi e ammette: «Per lei mi venderei casa», oppure «piuttosto mi accendo un mutuo».



Non mancano neanche i commenti negativi di chi critica i personaggi dello spettacolo che sbarcano su OnlyFans per 'monetizzare': «Smettono di fare soldi in modo normale, ma sanno di avere l’ancora di salvezza in Onlyfans» scrive un utente su Twitter. Resta da capire che tipo di contenuti pubblicherà Aida: non certamente hard, ma quasi sicuramente dei nudi artistici, come ci ha abituato negli anni. Chi si abbonerà sperando di vedere foto e video a luci rosse, probabilmente resterà deluso.

