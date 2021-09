Aida Yespica ritrova l’amore dopo Geppy Lama e va a convivere con il nuovo fidanzato, l'imprenditore Mirco

Un nuovo amore per Aida Yespica. Aida Yespica infatti ha messo fine alla sua relazione, durata tre anni, con l'ex fidanzato Geppy Lama ed ha ritrovato l’amore a fianco di un imprenditore del padovano, di nome Mirco, con cui è già andata a convivere.

Aida Yespica ritrova l’amore dopo Geppy Lama

L'amore tra Aida Yespica e Geppy Lama è durato tre anni. I due si sono conosciuti durante una vacanza a Ibiza e la loro love story è stata resa pubblica mentre la showgirl era reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Il fidanzamento, abbastanza turbolento, è finito dopo tre anni fra alti e bassi ma ora, stando alle indiscrezioni di “Chi”, la bella showgirl avrebbe trovato un nuovo compagno.

Il fortunato fidanzato di Aida Yespica, come svelano le “Chicche di gossip”, sarebbe un imprenditore del padovano di cui per ora si conosce solo il nome, Mirco. I due, nonostante il recente amore, starebbero già convivendo e avrebbero importanti progetti per il loro futuro di coppia.

