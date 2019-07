Aida Yespica e il ritorno con Geppy Lama: «Ci amiamo. Voglio un figlio, ora partiamo per la luna di miele»

Sabato 20 Luglio 2019, 19:53

conferma il ritorno di fiamma cone confessa di volere un secondo figlio. La showgirl venezuelana è tornata fra le braccia del suo ex, con cui era fidanzata mentre partecipava al Grande Fratello Vip, dov’è stata molto vicina a Jeremias Rodriguez, e dopo numerosi avvistamenti da parte dei paparazzi e indizi social confessa: “Ora posso dirlo, ci amiamo”.La loro infatti è stata una storia travagliata: “Ci siamo lasciati e ripresi – ha fatto sapere la Yespica a “Spy” –Adesso io e Geppy abbiamo trovato la nostra stabilità. Stiamo bene, andiamo d’accordo e, ora posso dirlo, ci amiamo”.La Yespica pensa a una seconda maternità dopo il figlio Aron, nato dalla sua relazione con Matteo Ferrari, e non lo nasconde: “E’ una persona sempre presente con mio figlio. Aron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano. A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio, ma aspettiamo.Effettivamente la nostra è stata una storia travagliata. Però abbiamo trovato la nostra stabilità, ma vediamo più avanti cosa succederà. Io, da come l’ho visto con mio figlio, penso già che Geppy sarebbe un buon padre”.Ora continueranno le loro vacanze con una luna di miele: “Ad agosto mio figlio non sarà con me ed io e Geppy faremo un’altra vacanza. Diciamo che sarà una luna di miele. Andremo a Bali o in Thailandia per venti giorni”.