Aida Yespica, il dramma del figlio Aron: «Non riesco a vederlo». Ecco le motivazioni

Aida Yespica lontana dal figlio Aron. A causa di problemi con il visto, la venezuelana non riesce a volare a Miami dove il figlio vive col padre, l'ex compagno Matteo Ferrari. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip non vede il suo unico figlio di tredici anni da tempo, se non tramite le piattaforme web. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, l'ex gieffina ha rivelato: «Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare».

Leggi anche > Fabrizio Corona e il figlio Carlos contro Nina Moric: «Deve farsi curare». Su Instagram il post choc

La 40enne si è dichiarata avvilita e rattristata dal non poter abbracciare per così tanto tempo il proprio bambino, di cui ha raccontato che è generoso, ordinatissimo e molto educato.

La Yespica ha inoltre fatto sapere che il rapporto con l’ex calciatore è migliorato molto nell’ultimo periodo. Dopo le dispute legali i due sono riusciti a trovare un punto di incontro per il bene del figlio in comune. Aida considera Matteo un bravissimo padre, anche se le manca molto fare la mamma. Aron ha vissuto in Italia fino all’età di sette anni per poi trasferirsi in America. Aida Yespica ha deciso di affidarlo all’ex Matteo Ferrari dopo alcuni problemi economici che hanno stravolto la sua vita. In particolare, la modella è stata vittima di una truffa che l’ha praticamente lasciata senza un soldi.

Oggi, la showgirl è legata all’imprenditore Mirco Maschio con cui tutto procede a gonfie vele. Infatti, per lui si è trasferita a Padova, dove vive il compagno, capo di una multinazionale. «Spero le cose possano durare a lungo. Spero che sia l’uomo della mia vita. Le cose tra di noi vanno a gonfie vele, mi dà tanta sicurezza, mi vuole bene e vuole il mio bene. Lo adoro» ha dichiarato Aida.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA