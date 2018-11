Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Sono disgustata! I concorrenti sono tristi e troppo noiosi. Se la prendono comoda e stanno guadagnando tantissimi soldi senza fare nulla, quando invece avrebbero il dovere di intrattenere il pubblico e di farlo divertire”, Leggo.it torna a parlare di, vulcanica concorrente del15 commenta i cattivi risultati di audience della versionedi quest’anno e si propone a Ilary Blasi per riportare in alto l’asticella degli ascolti.La sua presenza sarebbe indispensabile: “I milioni di telespettatori che non lo seguono più sono gli stessi che sognano di vedermi entrare nella Casa di Cinecittà. Chi guarda la televisione lo fa per alleggerire la mente: quindi io sarei la persona giusta per regalare un po' di spensieratezza”.Un’idea di cosa farebbe nella casa però non ce l’ha: “Non so nemmeno io che cosa potrebbe succedere; però sono certa che i telespettatori di Canale 5 rimarrebbero incollati davanti al televisore perché sanno che la mia missione è di farli sognare”.I concorrenti non le piacciono, ma per Lisa Fusco riserva parole di fuoco: “Detesto la volgarità e la mediocrità. E lei per me ne è l’esempio vivente. Non voglio parlare di una donna che non ho ancora capito per quale ragione sia famosa”.