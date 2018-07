Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'aggressione con dell'acqua bollente e, ragazza russa di 17 anni, non potrà più avere figli. A infliggerle questo dolore è stata la sua rivale in amore, l'ex fidanzata del suo ragazzoI fatti sono avvenuti nella città russa di Gubakham nella regione di Perm Krai.Con l'aiuto di due complici, Aleksandra si è introdotta in casa di Saracon l'intenzione di rovinarle la vita. Aveva scoperto che stava frequentando un ragazzo identificato come "Igor", così le ha rasato i capelli e l'ha torturata fino a inserirle il tubo della doccia nelle parti intime pompando letteralmente acqua bollente nel suo utero. Secondo quanto riporta il Mirror, Aleksandra sarebbe stata lasciata da Igor dopo aver scoperto di essere incinta. Sara ha subito tutta la rabbia e la frustrazione dell'abbandono ed è stata costretta poi a praticare del sesso orale ad ognuna di loro. Secondo le autorità russe, il supplizio, durato per ore, avrebbe potuto uccidere Sara, rimasta in agonia sul pavimento del bagno, mentre Aleksandra e le altre la derubavano di denaro e di tutti gli altri oggetti di valore rinvenuti in casa.In ospedale, i medici l'hanno informata che il gesto ha gravemente danneggiato il suo grembo rendendola sterile.Le altre giovani responsabili dell’attacco sono state identificate in Kristina Poyarkova, 16 anni, Maria Sheputaeva, 16 anni, e Anastasia Voronchikhina, 20 anni. Sono tutte e tre in carcere, mentre Aleksandra è agli arresti domiciliari a causa della sua gravidanza. Rischiano una condanna fino a 15 anni di carcere.