Afef si sposa per la quarta volta. A nozze col manager Alessandro Del Bono: «L'ho fatto ridere!»

Afef Jnifen si è sposata. L’ex moglie di Marco Tronchetti Provera ha annunciato le sue nozze con il fidanzato manager Alessandro del Bono. Afef da Instagram ha postato una foto del dopo cerimonia che la vede raggiante di felicità, con l’abito da sposa bianco in seta, di fronte alla sua dolce metà che mostra la fede al dito. Il romantico scatto è seguito dalla didascalia: «Noi. L’ho fatto ridere!».

Per Afef Jnifen, 57 anni, ex modella e conduttrice, è il quarto matrimonio. Afef infatti dopo un matrimonio in Tunisia e le nozze con Marco Squatriti è diventata la moglie di Marco Tronchetti Provera, da cui si è separata nel 2018. Le nozze con l’attuale marito, il manager e imprenditore Alessandro del Bono, sono state celebrate in Costa Azzurra, a St. Tropez.

