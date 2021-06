Adriano Panatta, lo sfogo social: «Spero che gli venga l'epicondilite e una colite fulminante»

Adriano Panatta, lo sfogo social per una 'battaglia di civiltà'. Perché anche le leggende del tennis, nel loro piccolo, si infuriano. Reduce da un viaggio in treno, l'ex campione del tennis italiano si è lasciato andare ad uno sfogo fin troppo comprensibile.

Come tante persone, anche Adriano Panatta non gradisce chi, in treno, passa tutto il tempo del viaggio a parlare al telefono e ad alta voce. «Perché in treno c'è sempre qualche co...one che parla al telefono per tutto il viaggio?» - lo sfogo di Panatta su Twitter - «Spero che gli venga l'epicondilite e anche una colite, di quelle fulminanti però, maledetto!».

Perché in treno c’è sempre un coj……..che parla al telefono per tutto il viaggio?spero gli venga l’epicondelite e anche una colite di quelle fulminante però,maledettooooo!!!! — Adriano Panatta (@AdrianoPanatta) June 16, 2021

Per chi non lo sapesse, l'epicondilite, di cui parla Adriano Panatta, è la patologia più nota come 'gomito del tennista'. E il tweet ha riscosso un notevole successo tra i follower, che hanno empatizzato profondamente con la leggenda del tennis italiano. Un chiaro segno che i chiacchieroni in treno sono ovunque...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 22:17

