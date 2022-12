Adriano e il matrimonio lampo, l'ultimatum della moglie: «Aspetto che mio marito si presenti per decidere il da farsi»

di Redazione web

In Brasile sta tenendo banco il gossip che riguarda l'ex calciatore Adriano. Lui e la moglie Micaela Mesquita si sono sposati appena 24 giorni fa e sono già in crisi. Nelle scorse ore Micaela ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito.

L'ex Inter Adriano è in crisi con la moglie dopo 24 giorni di matrimonio: lei lo ha cacciato dopo Brasile-Svizzera

Si scopre bigamo al municipio quando sta per sposarsi: «Sua moglie è di Santo Domingo»

Rita Rusic e il divorzio da Cecchi Gori: «Presi zero, neanche una casa. Ai miei figli nemmeno un garage»

La vicenda

Adriano e la moglie Micaela Mesquita stanno affrontando una crisi matrimoniale profonda. L'ex giocatore avrebbe fatto arrabbiare la consorte per i festeggiamenti esagerati dopo la vittoria del Brasile sulla Svizzera ai Mondiali in Qatar.

Adriano infatti, non sarebbe tornato a casa per i due giorni successivi alla partita e così, la moglie avrebbe chiesto di annullare la cerimonia che avevano organizzato con amici e parenti (i due si erano già sposati con rito civile).

Le dichiarazioni di Micaela

Micaela Mesquito dopo lo scandalo scoppiato in Brasile, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni in merito ai media brasiliani: «Sono ancora sposata, aspetto che mio marito si presenti per decidere se annullare il matrimonio, cosa ne faremo della nostra vita. Nel frattempo, non c'è ancora il divorzio».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 21:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA