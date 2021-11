Adriana Volpe, torna il sereno con Sonia Bruganelli: «La stimo molto»

Dalle scintille alla pacifica convivenza. Ѐ l'evoluzione del rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che, inzialmente, non sembrano aver trovato un punto di incontro al Grande Fratello Vip.

Un traguardo non così scontato dato che già prima dell’inizio della sesta edizione le due si erano punzecchiate sul set di un servizio fotografico. La cena tra la moglie di Paolo Bonolis e Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della Volpe, ha poi sollevato un vero e proprio polverone.

Ora sembra tutto archiviato ed è stata la stessa Adriana Volpe a raccontarlo in un’intervista rilasciata al magazine Confidenze. «La stimo molto, è una donna di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente. Se ogni settimana milioni di ascoltatori seguono il reality è perché le dinamiche sono quelle che si creano in qualsiasi comunità».

Dato il prolungamento del reality fino a marzo, ci saranno ancora cambiamenti nel rapporto fra le due opinioniste?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 21:40

