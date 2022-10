Adriana Volpe, l'ex marito replica alle accuse di maltrattamenti: «Sono indignato». Ecco cos'ha detto

Roberto Parli non ci sta. L'ex marito di Adriana Volpe rigetta le accuse dell'opinionista e tramite i suoi legali si difende dalle accuse di maltrattamenti in famiglia. A scatenare le reazioni dell'uomo sono state le parole dell'ex gieffina, che ieri è stata ascoltata dai giudici della Quinta sezione penale, raccontando il suo personale inferno vissuto tra le mura di casa: «Ho vissuto nel panico, mio marito non era più l'uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi diceva: 'Ti rovino, ti distruggo'».

Adriana Volpe, l'ex marito la smentisce: «Sono indignato dalle accuse»

Le accuse sono state accolte con indignazione dall'avvocatessa Laura Corbetta che, per conto del suo assistito, fa sapere: «È con indignazione per ciò che ha letto dalle svariate testate giornalistiche che Roberto Parli smentisce tutte le gravi accuse mosse dalla moglie, soprattutto quelle riguardanti la figlia che, anzi, è sempre stata da questi protetta».

I due sono separati dal giugno del 2021 Adriana Volpe, dice ancora l'avvocato, «con altrettanta menzogna e scorrettezza ha proferito le gravi accuse contro il marito divulgandole senza scrupolo, come quella riferita ai soldi che, a suo dire, avrebbe speso per scopi diversi da quelli famigliari». Accuse che «Roberto Parli contesta e che saranno fatte oggetto di adeguata difesa e smentita, essendo il processo alle prime battute». Semmai, aggiunge Corbetta, «è sempre stato il marito a provvedere al sostentamento in via esclusiva della famiglia, al pagamento di vacanze da sogno in località esclusive frequentate, grazie a lui, anche dalla moglie».

Secondo il legale, Adriana Volpe «non ha proprio risparmiato nessuno pur di ottenere tutto quanto potesse servirle per sostenere la richiesta economica di 500mila euro di cui all'atto di costituzione di parte civile». «È del tutto condivisibile – conclude – la preoccupazione di Roberto Parli circa le sorti della bambina che allo stato non può ancora vedere in quanto lontana dal suo ambiente famigliare da lei tanto amato».

La pandemia prima, e la partecipazione di Adriana Volpe al reality show di Alfonso Signorini, poi, hanno cambiato gli equilibri all'interno della famiglia. Fino a quel momento, come da ammissione della conduttrice, Roberto Parli «Era un papà meraviglioso e un marito presente anche se era lontano». Poi, come da racconto del padre della Volpe, sarebbe cambiato, entrando in un tunnel di scommesse online, nelle quali avrebbe perso ingenti somme di denaro della moglie.

Dopo un anno difficile, segnato da minacce, la coppia si è separata nel giugno 2021. A ottobre dello stesso anno è stato approvato il divieto di avvicinamento dal tribunale, che adesso dovrà stabilire le eventuali responsabilità a carico dell'uomo per maltrattamenti in famiglia.

