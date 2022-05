Adele fa acquisti a Beverly Hills: comprata la villa di Sylvester Stallone per 58 milioni di dollari GUARDA

Un nuovo acquisto per Adele. La cantante inglese ha acquistato la casa che apparteneva di Sylvester Stallone a Beverly Hills. Ma solo dopo che l'attore ha ridotto il prezzo della sua villa di più di 50 milioni di dollari. Anche per gli standard di una megastar globale come Adele, essere in grado di sborsare quasi 58 milioni di dollari in una singola casa non è un'impresa da poco.

Adele, negli ultimi anni, si è data al mercato immobiliare. E, dopo aver acquistato tre case adiacenti nella raffinata Hidden Valley in California, la cantante di «Easy on Me», ha deciso di acquistare anche un pezzo pregiatissimo a Beverly Hills, come la casa di Sylvester Stallone.

La cantante ha condiviso su Instagram una fotografia di se stessa e dell'agente sportivo nonché fidanzato Rich Paul fuori dalla loro nuova casa, acquistata dall'attore hollywoodiano Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone ha messo in vendita la sua casa per l'incredibile cifra di 110 milioni di dollari nel gennaio dello scorso anno e ora si vocifera che Adele sia riuscita a pagarla «soltanto» 52 milioni di dollari in meno rispetto al prezzo iniziale richiesto da Stallone.



La villa con sei camere da letto si trova nell'enclave di North Beverly Park, a breve distanza in auto dal complesso di case di Adele nell'Hidden Valley.

La stanza dei cimeli di Stallone presentava una statua di Rocky a grandezza naturale, ma non è noto se fosse inclusa nella vendita. Adele ha recentemente rivelato che il suo bene più prezioso è un pezzo incorniciato del chewing gum usato di Céline Dion che le è stato regalato dal presentatore e amico del Late Late Show, James Corden.



Resta da vedere se la regina del pop abbia speso 58 milioni di dollari, per la villa di Stallone, solo perché è una fan dei suoi film o meno. La star di «Rolling in the Deep», infatti, ha rivelato in un'intervista a Vogue fatta lo scorso novembre che durante la pandemia, mentre si allenava in palestra, aveva l'abitudine di guardare dei film alla tv e molto spesso decideva di guardare la saga di Rocky.

La vasta casa venduta da Stallone dispone di una sala per la proiezione di film professionale, una cigar room con sistema di filtraggio dell'aria e un bar personalizzato.

Oltre alla casa principale in stile mediterraneo c'è anche una dependance con due camere da letto, una palestra, una piscina a sfioro e un garage per otto auto con studio d'arte, il tutto su un terreno di 1,5 ettari.

Adele è adesso vicina di casa di personaggi come Denzel Washington, Mark Wahlberg e Justin Bieber, tutti residenti a North Beverly Park.

