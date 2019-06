Adele Sammartino è Miss Mondo Italia 2019: chi è la 23enne di Pompei

Domenica 16 Giugno 2019, 13:28

. Psicologa di 23 anni residente a Pompei, nata a Castellamare di Stabia (Napoli). È stata eletta il 15 giugno tra 50 concorrenti a Gallipoli, che ospita il concorso da dodici anni. Seconda Katia Riparelli (Veneto), terza Lorenza Di Cesare (Lazio). Adele rappresenterà il Bel Paese alla finale di Miss World, il 7 dicembre in Thailandia, tentando di conquistare una corona mai indossata da una miss italiana.Alta 1.75, occhi castani chiari, capelli lunghi castani, scuri, da pochi mesi è laureata in scienze e tecniche psicologiche all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Tra le specializzazioni, pensa che potrebbe frequentare criminologia o psicologia clinica.; pratica fitness. Prima di tre figli, sarà presto zia.i. Ha dedicato la vittoria «a mamma e papà» che l'hanno spinta ad affrontare la gara «con spensieratezza e il giusto piglio di donna».«Dedicato a Te... Papà! - ha scritto Adele Sammartino su Instagram - Non basterebbero ringraziamenti necessari per dimostrarvi il mio riconoscimento, in un mondo che ad oggi si costella di così tanta menzogna, ed io invece ho avuto la fortuna di essere circondata da una grande famiglia come quella di Miss Mondo Italia che dal primo giorno mi ha dimostrato tatto e umanità. Ringrazio poi famiglia mia tutta che da sempre mi supporta donandomi amore e una giusta dose di carica emotiva. Infine ringrazio voi che da sempre mi dimostrate affetto. Grazie».La serata di Miss Mondo Italia, condotta da Giorgia Palmas, sarà trasmessa il 18 giugno alle 21 dall'emittente nazionale Donna TV (canale 62 digitale terrestre), con il commento di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Allo show hanno partecipato anche il nuotatore pluricampione Filippo Magnini, attuale compagno della Palmas, il giornalista Alessandro Cecchi Paone, l'inviato di Striscia La Notizia Luca Abete, la cantautrice Bianca Atzei, il cabarettista Pino Campagna.