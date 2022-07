Dua Lipa in abito da sposa: il web si scatena

di Federica Portoghese

Una foto che ha fatto impazzire i fan, Dua Lipa in veste da "sposa" con un abito in pizzo bianco. Un outfit che, di certo, non poteva passare inosservato infiammando le tastiere del web. Lipa, 26 anni e icona del pop, richiama spesso l'attenzione per i suoi abiti egocentrici dallo stile controcorrente. Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram sottoscrive "wedding season" tra due fiocchi rosa, facendo intuire che l'occasione per cui ha voluto indossare un vestito in pizzo bianco sia proprio un matrimonio.

Insomma, il web si è diviso: per alcuni una caduta di stile, per altri l'ennesimo look spettacolare alla Dua Lipa. Tra i commenti più pungenti: “Se è il tuo matrimonio, dovresti smetterla adesso. Se non è il tuo, perché sei vestito di bianco?” , “Il vestito bianco, ma non è il suo matrimonio?! Fa rabbrividire”, “Rara L dalla mia regina”.

Alla pioggia di critiche corrono in sua difesa i fan che scrivono: “Sì. Il bianco è sempre il migliore”, “Non è nemmeno bianco”, “È lilla”.

Si sa che non è carino indossare il color bianco al matrimonio, se non è il tuo, il rischio è sempre quello di mettere in ombra la sposa. Chissà quali fossero realmente le intenzioni di Dua..

“Voglio che i fan ricordino i miei spettacoli dagli abiti che indosso, e ogni volta cerco di essere diversa”, queste le parole di Dua Lipa, riportate in un'intervista, sui suoi famosi look.

