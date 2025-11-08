Raffaella Fico incinta, sarà mamma bis: «Pia è felicissima, con Armando Izzo sto scoprendo l'amore vero. Matrimonio? Vedremo»

di Dajana Mrruku

L’amore è tornato a bussare alla porta di Raffaella Fico, e stavolta — dice — è quello vero. Ospite di Verissimo, la showgirl ha raccontato per la prima volta la sua nuova storia con Armando Izzo, calciatore come il suo ex Mario Balotelli, ma con cui sembra aver trovato un equilibrio profondo. Le sorprese non sono finite poiché Raffaella annuncia la seconda gravidanza nel salotto di Silvia Toffanin.

La convivenza

«Conviviamo già a Napoli — ha confidato — lui si allena tutta la settimana e quando posso lo raggiungo io. Sono molto contenta. Mi ha corteggiata a lungo, ci siamo sentiti al telefono per molto tempo, poi ci siamo visti ed è nato tutto». Raffaella, che da tempo aveva smesso di cercare l’amore, ha spiegato che questo incontro è stato una vera sorpresa: «Quando meno te lo aspetti arrivano belle sorprese.

L'annuncio

E poi, la notizia più bella: «Sono incinta, sì! Per me è come se fosse tutto nuovo, è un’emozione grande. Non ricordo più niente della prima gravidanza, sto scoprendo un nuovo mondo. La vivo in maniera molto serena, perché è stata una gravidanza voluta». La figlia Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli, è al settimo cielo: «È felicissima, ha sempre desiderato un fratellino o una sorellina. Quando gliel’ho detto ha fatto i salti di gioia. Lei e Armando hanno un bellissimo rapporto. Il matrimonio? Vediamo più in là, ne abbiamo parlato».

Ultimo aggiornamento: sabato 8 novembre 2025, 17:30

