Malena: «Ecco perché ho lasciato il porno, ora sono più completa come donna. Lotto accanto a mamma contro il tumore»

Malena, all’anagrafe Filomena Mastromarino, oggi è una donna diversa. Serenità e consapevolezza hanno preso il posto dei riflettori e dell’immagine provocante che l’aveva resa famosa. «In tutto questo tempo non mi sono mai voltata indietro — racconta — non tornerei mai sui miei passi. Sono serena, rilassata e più completa come donna da quando ho lasciato il mondo del porno».

La malattia della mamma

Una rinascita nata anche da un dolore profondo: la malattia della mamma. «La parte più vera di me è essere figlia. Pensavamo di aver sconfitto quel male, ma è ritornato proprio in questi giorni. Benedico il giorno in cui ho lasciato andare “Malena”, perché mi sono accorta di quella tosse persistente di mia madre. Vederla così coraggiosa nell’affrontare il suo percorso rende coraggiosa anche me».

La mamma ha già subito la rimozione di metà polmone, ma il tumore è tornato in modo più aggressivo e a fine mese dovrà affrontare un nuovo intervento. «È un’operazione pesante — spiega —, 40 giorni con tubi e drenaggi. Mia mamma vuole vivere. Questa volta mamma è più triste: pensa che queste cure mi stiano togliendo tempo alla mia vita, ma io non riesco a immaginare la mia vita senza di lei».

Il rapporto complicato con il papà

Accanto al dolore per la madre, c’è anche quello per il padre, lontano da quasi quattro anni. «Non vedo papà fisicamente da quasi quattro anni. Ci sentiamo ogni settimana, ma ultimamente lo sto chiamando un po’ meno perché vorrei che tornasse qui. Non capisco quale sia il motivo per rimanere a Los Angeles», confida. Silvia Toffanin tenta di capire: “Magari si è rifatto una vita?”. Ma Malena scuote la testa: «No, ha solo gli amici e la sua vita. Mi sento abbandonata come un cane sul ciglio della strada».

Il loro rapporto si è incrinato dopo una lite telefonica, la prima dopo 17 anni. «Abbiamo litigato al telefono, poi lui ha dovuto affrontare un intervento che non è andato bene. Ho avuto paura di perderlo, ma non potevo raggiungerlo perché stavo accanto a mamma. È stata la scelta più difficile della mia vita».

