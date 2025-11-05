Angelina Jolie a sorpresa a Kherson, la guardia del corpo reclutata dalle forze ucraine: ma l'attrice riesce a liberarlo

di Redazione Web

Visita a sorpresa di Angelina Jolie in Ucraina e in particolare a Kherson, nel sud del Paese, dove ha visitato un ospedale pediatrico e un reparto maternità. Lo rende noto Rbc - Ukraine condividendo foto dell'attrice americana insieme a bambini ricoverati. Fonti vicine agli organizzatori della visita hanno spiegato che Jolie ha verificato le condizioni dei pazienti, ha parlato con i medici e le madri nel reparto maternità e ha prestato particolare attenzione ai bambini ricoverati dell'ospedale pediatrico.

La visita di Angelina Jolie

La visita si è svolta nell'ambito di un programma umanitario volto a sostenere le istituzioni mediche nelle regioni colpite dalla guerra, sottolinea l'emittente. Il personale medico ha espresso gratitudine per l'attenzione dell'attrice alle esigenze sanitarie di Kherson, sottolineando che visite come la sua non solo forniscono supporto morale, ma inviano anche un messaggio al mondo: gli ucraini che soffrono a causa degli attacchi russi non sono dimenticati, secondo quanto aggiunge Rbc-Ukraine.

La guardia del corpo "reclutata"

Il corteo che oggi ha accompagnato in Ucraina l'attrice hollywoodiana è stato però fermato dai dipendenti di un centro militare territoriale nel corso della sua visita a Mykolaiv e la guardia del corpo della star è stata fermata. Lo riporta l'Ukrainska Pravda, precisando che l'incidente è stato confermato dal comando regionale della polizia di Mykolaiv.

Perché è stato fermato

Secondo le informazioni che circolano in queste ore i dipendenti del centro di reclutamento hanno fermato la guardia del corpo a un posto di blocco all'ingresso della città di Yuzhnoukrainsk. I reclutatori militari hanno affermato che l'uomo aveva problemi con i documenti, mentre la guardia del corpo ha affermato che stava trasportando una «persona importante». La Tass aggiunge che Jolie ha dovuto recarsi personalmente al centro di reclutamento territoriale per ottenere il rilascio del bodyguard.

Il precedente dell'attrice

Non è la prima volta che Jolie si reca in visita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio del 2022. Il 30 aprile 2022, infatti, la star di Hollywood si è recata a Leopoli, nell'Ucraina occidentale, dove ha incontrato rifugiati e volontari, ha visitato una stazione ferroviaria dove erano arrivati ​​gli sfollati della regione di Donetsk e si è fermata in un collegio e in una struttura medica. In quell'occasione aveva parlato con i bambini feriti nell'attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk e ha promesso loro di tornare. Durante quella visita ha anche dovuto ripararsi durante un allarme aereo. Jolie continua a denunciare i crimini di guerra commessi dalla Russia e a mostrare sostegno all'Ucraina sui social media e in occasione di eventi pubblici.

