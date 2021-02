Nicole Minetti smentisce il flirt con Zaniolo: «Mio nome usato da profilo social falso»

Nicole Minetti smentisce le voci di un flirt con il fuoriclasse della Roma, Nicolò Zaniolo, circolate nelle scorse ore. «Ho appreso stamane, scorrendo i giornali, che numerose testate hanno riportato ieri l'ennesima strampalata notizia che mi riguarda senza che fosse neppure verificata la fonte - rende noto l'ex assessore di Regione Lombardia -. Mi trovo, di conseguenza, costretta a precisare di non avere, allo stato, alcun account sui social network e ritengo, per giunta, vergognoso che chiunque possa impadronirsi della mia identità digitale senza alcun tipo di controllo, traendo in inganno migliaia di followers».

Prosegue Minetti: «Invito, pertanto, a non dare ulteriore seguito alle eventuali affermazioni che dovessero comparire col mio nome sui social network, preannunciando che darò mandato ai miei legali perché mi tutelino nelle sedi più opportune nei confronti di chi continua a spacciarsi per me, oltre che nei confronti di quanti dovessero ancora pubblicare notizie lesive del mio onore e della mia reputazione».

