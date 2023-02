Masterchef Italia, il piatto da 7 anni di preparazione della monaca chef Jeong Kwan

Per l’Invention Test di MasterChef Italia di ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), in cucina è arrivata una ventata di emozioni mistiche e sensazioni positive grazie all’ospite Jeong Kwan, monaca coreana buddhista e chef, vincitrice dell’Icon Award ai Asia’s 50 Best Restaurants 2022, che ha presentato l’antica cucina templare attraverso i sapori della natura.

Ai cuochi amatoriali in gara e ai giudici, tutti estasiati, la chef ha mostrato un suo piatto straordinario, per il quale occorrono ben 7 anni di preparazione. Giovedì prossimo, 2 marzo, su Sky e in streaming su NOW ci sarà la finalissima di questa edizione: chi sarà il nuovo MasterChef italiano?

Immagini concesse da Sky, sito ufficiale https://masterchef.sky.it/. La finalissima di MasterChef Italia è giovedì 2 marzo alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, gli episodi sono sempre disponibile on demand.

