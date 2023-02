Masterchef, decima puntata: due eliminati a sorpresa. Chef Enrico Crippa ospite d'onore

di Redazione Web

La decima puntata di Masterchef Italia è stata decisamente la più difficile della dodicesima stagione: una serata imprevedibile fino all’ultimo secondo, in cui i cuochi di Masterchef hanno dovuto fare un salto di qualità ragionando, cucinando e impiattando come veri chef professionisti. O meglio, come protagonisti della vera “alta cucina”, fil rouge della serata di ieri: dalla Mystery Box che ha visto protagonista l’”amuse-bouche”, il piccolo boccone servito a inizio pasto principalmente nei ristoranti stellati, fino allo Skill Test, la sfida più tecnica organizzata dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nella Masterclass, che ha ospitato lo chef Enrico Crippa, “maestro dei vegetali”, nonché sesto Chef a livello mondiale secondo la Top 50th Best Chef Award del 2017.

La Mistery Box

La Mystery Box ha nascosto dei contenitori molto particolari usati, appunto, per l’”amuse-bouche” (letteralmente “divertimento per la bocca”), che ha uno scopo molto particolare: omaggiare gli ospiti a inizio pasto, divertendoli. Gli aspiranti Chef hanno dovuto realizzare i loro personali “amuse-bouche” usando i contenitori a loro disposizione: non solo il sapore doveva essere degno di un ristorante stellato, ma anche l’impiattamento e il design del piatto doveva corrispondere ad alti standard di qualità.

I giudici hanno deciso di assaggiare le preparazioni di Francesco “Nuvole romane” (nuvola di albume d’uovo con guanciale, pecorino, pomodoro, cipolla e pepe), Sara con il suo benvenuto “Marhaba” (polpette di alici alla frutta candita su crema di riso, panna acida e cannella con olio al peperoncino), e di Roberto con il “Piccione viaggiatore” (bon bon di piccione ripieno di riccio e fegatini in salsa teriyaki con aceto di lamponi, mirin e cola). Vincitore della prova è stato eletto proprio “Francescone”, che ha così conquistato un vantaggio per la prova successiva, l’Invention Test incentrato sulla preparazione del “pre-dessert”, ossia una piccola portata servita prima del dolce principale per preparare il palato a gustare al meglio il dessert: il 29enne romano ha potuto scegliere per la propria preparazione due ingredienti tra i sedici a disposizione (cioccolato bianco, dulce de leche, pasta di fagioli azuki, Mela Delicious, barbabietola, patata dolce, castagne, mirtilli, piselli, “barattiere”, finocchio, melanzana, fava tonca, succo di yuzu, cardamomo nero e Tè matcha) e decidere a chi assegnare i restanti, rendendo la sfida ancora più difficile e imprevedibile.

Una prova che per Francesco ha rappresentato una vera e propria beffa: tenuti per sé i piselli e il finocchio, due ingredienti assai complessi da abbinare, il suo piatto è stato considerato il peggiore della prova tanto da portarlo all’eliminazione; migliore della prova, invece, Bubu.

Skill Test

I sette aspiranti MasterChef si sono quindi ritrovati nelle postazioni dello Skill Test, la sfida tecnica del cooking show, per dare il benvenuto al geniale chef Enrico Crippa, “commissario esterno” della prova che come sempre era organizzata a tre livelli, ognuno dei quali era basato su un suo piatto straordinario. Per tutti, obiettivo di questo Skill Test nei primi due step è stata la realizzazione di una propria ricetta ispirata ad almeno una delle tecniche presenti in ciascuno dei piatti presentati dallo Chef; solamente nel terzo ed ultimo livello la Masterclass ha dovuto replicare il piatto presentato dal tre stelle Michelin.

In più, Chef Crippa poteva passare tra le postazioni modificando ciò che gli aspiranti chef stavano facendo, aggiungendo o togliendo un ingrediente o uno strumento a suo piacimento. Il primo livello ha visto Hue, Sara ed Edoardo raggiungere la balconata grazie ai loro piatti promossi dai quattro chef stellati; nel secondo è stato promosso Bubu, che ha conquistato così l’accesso al prossimo episodio; nel terzo step, quello eliminatorio, Mattia Roberto e Lavinia hanno dovuto replicare il piatto di difficoltà estrema di Crippa, e a farne le spese è stata proprio la 22enne di Chieri (Torino).

Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, Roberto e Sara: ecco il sestetto di aspiranti chef tra una settimana, giovedì 23 febbraio sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, si giocherà l’accesso all’ultimo appuntamento di questa edizione di MasterChef Italia. Per loro il percorso da affrontare prima di arrivare in vetta è sempre più breve: chi di loro non riuscirà a prendere parte alle ultime, decisive, prove di quest’anno?

