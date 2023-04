Nicolò De Devitiis a Napoli, lascia l'auto aperta: ecco cosa succede dopo. Il video su TikTok: «È incredibile»

di Redazione Web

A chi non è mai capitato di lasciare la portiera dell'auto aperta? Una semplice disattenzione, che però può costare cara, soprattutto se nella macchina ci sono oggetti di valore. A Nicolò De Devitiis è successo a Napoli, mentre girava un servizio per "Le Iene", ma per sua fortuna ha trovato due angeli custodi che hanno evitato il peggio. La iena ha raccontato l'accaduto su TikTok: «Ragazzi, io sono sempre più meravigliato di questa città - ha esordito l'inviato -, è incredibile. Sono a Napoli, abbiamo girato un servizio per le Iene. Siamo stati tutto il giorno nascosti in macchina, con alcuni appostamenti».

Poi l'imprevisto: «Quando è uscita la persona che dovevamo incontrare, al volo ci siamo fiondati in mezzo alla strada per fargli delle domande. Scendendo di corsa ho chiuso male la portiera della mia macchina. Dall'altro lato è uscito il videomaker, che ha chiuso la sua portiera ma non ha visto che dal mio lato era aperta».



Nicolò De Devitiis si è detto consapevole del rischio corso: «Durante l'intervista ci siamo allontanati. Avevo lasciato l'auto aperta con dentro telecamere, computer, tutto...». La iena poi mostra un bigliettino trovato sull'auto al suo ritorno: «Mi è arrivato questo messaggio di due netturbini. Ci avevano visto registrare e sono rimasti là a controllarci la macchina, volevo ringraziarli... Grazie di cuore». I due operatori ecologici hanno chiuso la porta dell'auto rimasta accidentalmente aperta, controllando che nessuno si avvicinasse al veicolo. Un bel gesto che Nicolò De Devitiis ha voluto sottolineare sui suoi social.

