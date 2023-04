Le Iene, Carlotta Bertotti parla della macchia su metà del viso: «Ha iniziato a farmi male (non solo fisico) fin da piccola»

di Redazione Web

Carlotta Bertotti, modella e influencer 23enne, è stata la protagonista de 'Le Iene' dove in un monologo ha raccontato la sua storia e la difficoltà di sentirsi diversa a causa di una voglia grigio-bluastra che si chiama Nevo di Ota, che dall'età di 8 anni occupa parte del suo volto. Una condizione che le ha causato dolore e che ha cercato di nascondere coprendola con il make-up e indossando una lente speciale, pur di sentirsi «come tutti gli altri».

Una condizione difficile, soprattutto per una ragazzina che deve affrontare gli sguardi della gente. Carlotta però a 18 anni ha scelto di non nascondersi più. «Quando sono nata avevo un puntino nell’occhio, pensavano a un trauma da parto. Invece era un qualcosa destinato a crescere con me e a segnare per tutta la mia vita il mio volto». E poi, ha aggiunto: «Prima di andare a scuola passavo le ore al trucco e indossavo una lente a contatto speciale per non essere costretta ad affrontare sguardi e domande. Avevo alzato un muro intorno a me».

Una sofferenza che è durata per molti anni ma che è stato il motivo della sua grande forza. «Un giorno però ho detto basta. Era estate e con tutti i miei amici in spiaggia, improvvisamente mi sono struccata e ho detto: "Notate qualcosa di strano?"». E ancora: «Niente. Silenzio. La liberazione. Così ho capito che non mi devo più nascondere e che posso usare la mia unicità per aiutare gli altri a esprimere loro stessi». «Sentirsi diversi fa paura, ma lì ti puoi scoprire speciale. E quindi, se ti fissano, lasciali fissare», ha concluso Carlotta.

