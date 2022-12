Bianca Atzei, monologo sulla gravidanza a Le Iene: «Dopo esami e punture, tra meno di un mese abbracceremo il nostro bambino»

di Redazione web

Uno dei momenti preferiti dal pubblico del programma televisivo Le Iene è il monologo tenuto dagli ospiti vip. Ieri sera è stata la volta della cantante Bianca Atzei che ha raccontato la sua esperienza con la gravidanza ed ha incoraggiato le donne che vorrebbero avere un bambino ma non ci riescono.

Il monologo di Bianca Atzei

«Questo bambino sarà accolto nello stesso modo in cui è stato voluto: con amore». È una delle frasi che Bianca Atzei ha pronunciato durante il suo discorso a Le Iene. La cantante ha raccontato che in passato è dovuta ricorrere a punture, esami e cure per poter provare a rimanere incinta e finalmente dopo tre anni di tentativi e purtroppo un aborto, ora sta per abbracciare il suo bambino. Il monologo voleva essere d'incoraggiamento per quelle donne che faticano ad avere figli.

La storia d'amore con Stefano Corti

In realtà Bianca Atzei "è di casa" a Le Iene, il suo compagno Stefano Corti fa infatti parte della redazione e anzi, è una delle iene preferite dal pubblico. Corti, che ha già un figlio nato da una precedente relazione, fa coppia fissa con la cantante, dal 2019.

