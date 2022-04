Belen Rodriguez e Soleil Sorge, il retroscena: il gelo dietro le quinte de "Le Iene"

Belen Rodriguez e Soleil Sorge si sono incontrate a “Le Iene”, dove l’ex gieffina in salsa vip è stata vittima di un scherzo. I rapporto fra le due, ex cognate per via della passata liaison fra Soleil e Jeremias all’Isola dei Famosi e con un ex fidanzato in comune, Gianmaria Antonolfi, è stato abbastanza teso e sembra che nel backstage le cose non siano affatto migliorate.

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez e Soleil Sorge, il retroscena a "Le Iene"

L’incontro a le “Iene” fra la conduttrice Belen Rodriguez e l’ospite Soleil Sorge è andato come in molti si aspettavano. Le due hanno dimostrato di non avere una grande armonia, rimanendo fredde e distanti durante la registrazione del programma. Le cose però, secondo il racconto di “Chi” di Alfonso Signorini, non sono andate diversamente una volta terminate le registrazioni: «Retroscena della puntata de Le Iene con ospite Soleil Sorge Stasi – svela il settimanale - La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez, si è notata in studio fin da subito, dalle prime battute. Le due donne inoltre hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il risultato di questo mix? L’aria negli studi Mediaset era gelida».

Soleil Sorge (Instagram)

