Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, amore a gonfie vele: i due in vacanza insieme con Santiago

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sembra essere ormai ufficiale l'amore tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Anche se i due continuano a nascondersi, soprattutto sui social la loro storia procede a gonfie vele, visto che sono da poco partiti per una vacanza insieme.La coppia si trova in montagna, più precisamente a St.Moritz, in compagnia di alcuni amici. Con loro anche il piccolo Santiago che dopo aver passato il Natale con Belen sta trascorrendo questi giorni con il papà. Nei mesi scorsi si era parlata di una crisi tra i due, ma pare sia stata solo passeggera e ora stanno insieme e probabilmente cercando di coinvolgere nel loro rapporto anche il figlio che Stefano ha avuto dal precedente matrimonio.La riservatezza del ballerino di Amici, prossimo inviato a L'Isola dei Famosi, potrebbe essere una consegenza dell'eccessiva mediaticità vissuta nel rapporto con Belen. Stefano sembra preferire tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, concedendo ai suoi fan solo alcuni momenti attraverso i social