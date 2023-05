Nathaly Caldonazzo, lite con Christopher Leoni all'Isola dei Famosi: «Sei pietoso, fai l'uomo»

di Redazione Web

All'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi è lite furibonda tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni. Le idee contrastanti portano i due naufraghi ad alzare i toni della voce e a litigare pesantemente. Il motivo? Un barattolo. Il naufrago ha scoperto che in sua assenza Nathaly ha aperto un barattolo e non risparmia i rimproveri.

La naufraga non accetta le critiche e, dopo aver affrontato il suo compagno, dice di non voler avere più niente a che fare con lui. Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

La lite tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni

Gli umori iniziano ad inasprirsi tra i naufraghi. Christopher Leoni ha confessato di aver nascosto un barattolo perché non si fida di Nathaly Caldonazzo. «Mi hai giurato che non avresti mangiato e poi ti trovo con il barattolo mentre stai mangiando», ha precisato il naufrago.

Così, indignata la naufraga ha lanciato i barattoli e si è subito allontanata dal compagno. «Sei come tutti gli altri», ha gridato la naufraga.

«Ho ceduto ad una scatola, stavo morendo e adesso? Devo andare alla gogna? Fai l'uomo e stai zitto non fare la scenetta davanti alla telecamera.

