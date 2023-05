Isola, Nathaly Caldonazzo e la lite con Corinne Clery: «Sei un comodino». Poi la imita

di Redazione Web

Momenti di tensione all'Isola dei Famosi. Ancora una volta Nathaly Caldonazzo ha discusso animatamente con Corinne Clery. L'attrice ha accusato Nathaly di aver imposto ai naufraghi di votare Andrea Lo Cicero, ma Corinne si è rifiutata di farlo nonostante non lo apprezzi. La discussione è poi andata avanti e la Caldonazzo ha definito Corinne una «falsa, banderuola e comodino». Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Isola, è Marco Mazzoli Show, Andrea Lo Cicero confessa: «Il più falso dell'Isola è...»

Isola, Gian Maria Sainato apre il suo cuore: «Mi piaci». Ma dalla naufraga solo due di picche

Durante il daytime dell'Isola dei Famosi, la lite tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery si è fatta sentire. Una diatriba nata perché l'attrice non ha votato Andrea Lo Cicero nella prima puntata e non solo, anche perché ritiene di non aver trovato l'appoggio di un'amica durante la discussione con il naufrago.

«Io gli ho sempre detto che è uno stratega, l'ho detto qua davanti a te.

Lo sfogo di Corinne Clery con i naufraghi

Corinne Clery si è sfogata con i suoi compagni in merito alla discussione avuta con Nathaly Caldonazzo. «Non me lo aspettavo proprio questo volta pagina. Io le sto sulle pa**e. Non la capisco proprio», ha spiegato ai naufraghi Corinne. Ad interrompere le discussioni è stato poi l'arrivo di un nuovo comunicato che propone una ricompensa ai naufraghi di Playa Fantasma.

Successivamente, la Caldonazzo ha parlato anche con Marco Mazzoli confidando le sue impressioni e si è messa anche a imitare Corinne facendo un verso come se fosse una cornacchia. L'attrice si è detta particolarmente infastidita dalla voce della naufraga.

Riusciranno le due naufraghe a trovare un equilibrio? Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA