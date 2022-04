Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi: «Potrebbe piacermi un naufrago». Ecco gli indizi

All’Isola dei Famosi è pronta a naufragare, per la seconda volta, Mercedesz Henger. Mercedesz, single dopo la fine della storia con Lucas Peracchi, ha fatto sapere di essere rimasta colpita da un naufrago in particolare, lasciando poi anche qualche indizio per indovinare l’identità del fortunato concorrente.

Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi

Mercedesz Henger è pronta a naufragare nuovamente sull’Isola dei Famosi. L’annuncio è stato dato nella puntata di lunedì 25 aprile con un video mostrato per primo ad Alessandro Iannoni e Edoardo Tavassi, che sono obbligati a serbare il segreto.

Mercedesz, che ha messo fine recentemente alla sua relazione con Lucas Peracchi, ha spiegato che "Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi", confidando anche che "Avendo visto le ultime puntate dell’Isola, qualcuno che potrebbe piacermi c’è, non voglio dire chi. Mando un bacio a questo misterioso naufrago e ci vediamo presto".

Mercedesz ha lasciato anche qualche indizio e l’identikit sembra portare proprio a Edoardo Tavassi: “Mi piacciono gli uomini che mi fanno ridere tantissimo ma che sono anche sensibili. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti, tartaruga e bicipiti non sono strettamente necessari".

