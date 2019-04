Melissa P. e l'Isola dei Famosi: «Esperienza deprivante, ero tornata depressa. Ti da visibilità se sei una gnocca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ho partecipato per sperimentare e togliermi di dosso la patina drammatica”, la scrittrice. (vero nome Melissa Panariello), diventata famosa con il successo editoriale “100 colpi di spazzola prima di andare a dormire,”, parla della sua esperienza da naufraga nella decima edizione dell’Soldi a parte, voleva fare un’esperienza diversa: “Poi, certo, per i soldi – ha dichiarato in un’intervista a “La Repubblica” - All' Isola dei famosi ho vissuto un’esperienza deprivante, ero tornata depressa, non mi sentivo a mio agio nel mio corpo. Ho fatto una cosa trashissima, invece mi ha drammatizzato. L'Isola ti dà la visibilità se sei una gnocca, non era il mio caso”.Di lei in passato si è detto molto: “È stato difficile farmi conoscere e lo è ancora. Se parti in maniera forte e dando un'immagine di te definitiva, è ovvio che alla gente resti questa idea. A diciassette anni sei in un modo, a ventitré diventi un'altra persona. L'idea più bieca che circolava all'inizio è che fossi una poco di buono pronta a andare in giro in perizoma”.