Manila Nazzaro: «Matilde Brandi merita la finale all'Isola dei Famosi. L'educazione non è finzione, stufe di chi ferisce solo per l'audience»

di Dajana Mrruku

Matilde Brandi ha fatto molto parlare di sé dopo alcune discussioni avvenute durante la diretta dell'Isola dei Famosi. Accusata di "finto buonismo", si è saputa difendere con le unghie e con i denti, non dimenticando mai l'educazione e il rispetto. Tante le emozioni che l'hanno travolta in questo percorso molto difficile per lei: la mancanza delle sue figlie che si fa sentire sempre di più, ma anche quella del suo compagno - che l'ha raggiunta in Honduras per chiederle di sposarlo - e soprattutto, quella delle amiche di sempre, le Highlanders, tra cui anche la neo sposa Manila Nazzaro che le ha mandato un messaggio molto importante.

Il messaggio di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro, fresca di matrimonio con Stefano Oradei, non ha dimenticato la sua damigella che ha dovuto disdire all'ultimo perché impegnata nella sua nuova avventura all'Isola dei Famosi.

«Vorremmo portarti in finale per la donna, l'artista e la guerriera che sei. Vorremmo portarti in finale perché ancora una volta l'educazione viene scambiata per finzione e siamo stufe di elogiare chi decide di ferire solo per fare audience in tv. Vorremmo regalarti la finale per farti urlare "Si ci sono riuscita!", nonostante le cose dette e raccontate senza sapere nulla di te. Vorremmo portarti in finale perché porteresti con te tutte noi #Highlinders che abbiamo dimostrato che l'amicizia tra donne esiste ed è bellissima!», ha scritto Manila Nazzaro sui social, condividendo l'amore per la sua amica e il messaggio di supporto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA