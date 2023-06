Marco Mazzoli in lacrime per le parole di papà Claudio all'Isola: «Adesso sei tu il mio eroe»

di Redazione Web

Durante l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, il naufrago Marco Mazzoli ha ricevuto una sorpresa da papà Claudio che, presente in studio, si è collegato in diretta con lui per dedicargli parole di conforto. Il naufrago, in postazione nomination, sul finire della puntata ha ascoltato la voce del papà dopo tanto tempo ed è stato impossibile per lui riuscire a trattenere le lacrime. «Marco lo sai che ti voglio bene», ha sottolineato papà Claudio. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Le parole del papà di Marco Mazzoli

La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha chiesto esplicitamente a papà Claudio che figlio è Marco Mazzoli. «Marco è meraviglioso, si è fatto tutto da solo. Io l'unico aiuto che gli ho dato è stato di lasciarlo libero - ha sottolineato il papà di Marco Mazzoli -.

La carriera di Marco Mazzoli

Il papà del naufrago ha parlato anche della carriera di suo figlio esternando con fierezza tutta la stima nei suoi confronti. «Marco è unico per me ma non perché è mio figlio. Ma perché ha fatto una carriera incredibile, andando controcorrente e contro tutti. Oggi si può dire qualche parolina fuori luogo grazie a lui. Io stimo molto mio figlio e spero che lui stimi me». Dall'Honduras la risposta di Mazzoli è stata chiara: «È reciproco», ha sottolineato il naufrago.

«Io ero il tuo eroe, adesso tu sei il mio eroe. Cerca di vincere questa gara», ha concluso con questo messaggio di supporto papà Claudio.

