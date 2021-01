L’Isola dei Famosi in cerca di naufraghi: inviato, opinionisti e possibili concorrenti

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi si avvicina e naturalmente è iniziato il toto naufraghi. Sul reality rinnovato dell’Isola dei Famosi, che vedrà l’avvicendamento fra Alessia Marcuzzi e la nuova conduttrice Ilary Blasi, sono ormai partite le indiscrezioni che probabilmente si concluderanno a marzo, con l’inizio del programma.

Ilary Blasial comando, secondo il tam tam sul web, dovrebbe avere come inviato Alvin (che ha preso parte a diverse edizioni passate), in lotta con Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, dato che l’attore Can Yaman avrebbe fatto richieste economiche troppo esose. Al fianco della conduttrice nel ruolo di opinionista, stando alle anticipazioni di "TVblog", potrebbero sedere Francesca Barra e Alessandra Mussolini.

Numerose le indiscrezioni sui possibili concorrenti, che vedono in lista Asia Argento e Vera Gemma (che hanno già partecipato insieme a “Pechino Express), l’attore Brando Giorgi, Alessandra Canale, Pietro Delle Piane, Eleonora Giorgi e infine Jill Cooper e la presentatrice Patrizia Rossetti, anche loro già protagoniste di “Pechino Express”.

