L'Isola dei Famosi, una collega prova a "fare le scarpe" a Ilary Blasi: «Troppi problemi familiari». Ma lei risponde così...

Ilary Blasi continua ad essere al centro di gossip e polemiche e c'era già chi pensava a una sostituta per L'Isola dei Famosi. C'è stato chi ha sostenuto che la conduttrice non sarebbe stata in grado di mettere su un'edizione al livello di quelle precedenti viste le sue questioni familiari e c'è anche chi si è proposta come alternativa, ma Ilary ha zittito tutti.

I rumors

Come riporta Casa Pipol, la Blasi si sarebbe già messa a lavoro per la prossima edizione del reality che partirà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, ad aprile 2023. Il sito di gossip rivela che ci sarebbe stata una conduttrice che avrebbe provato a fare le scarpe alla Blasi, approfittando di questo periodo delicato. Una sua collega si sarebbe proposta di fare da sostituta, ma pare che l'azienda abbia deciso di confermare a pieni voti colei che di fatto ha portato al successo il programma negli ultimi anni.

Ilary, tra l'altro, si sarebbe già messa all'opera ormai da settimane valutando alcuni profili e portando avanti delle riunioni per creare un cast all'altezza di quelli degli anni precedenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 17:28

