Isola, Aras Senol: «Non sapevo di essere così amato. Giulia Cecchettin? Voglio ricordarla e non dimenticarla»

di Ida Di Grazia

Aras Senol è il vincitore della diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi. Attore amatissimo di "Terra amara", modello ed ex nuotatore, ha colpito il pubblico per la sua gentilezza. In due mesi ha imparato un po' di italiano e nonostante la barriera linguistica si è fatto capire più di tanti altri. L'esperienza a l'Isola dei Famosi, come ha raccontato a Leggo non la riferebbe, ma porterà nel suo cuore per sempre questa esperienza.

Tantissimi i momenti da ricordare dalla fame alla gioia per la vittoria del cibo, dalla paura per Khady al montepremi finale che ha deciso di devolvere, per metà, alla Fondazione Giulia Cecchettin.

Aras Senol, l'intervista

Aras Senol è stanco e molto dimagrito, la barba folte e nera cresciuta nel periodo di permanenza all'Isola dei Famosi mettono in risalto i suoi occhi buoni. Abbiamo provato a far diventare "cattivo" il vincitore dell'Isola dei famosi, ma l'indole delle persone non si cambia ed effettivamente la persona dolce ed educata che abbiamo visto in tv lo è anche nella vita reale.

Ci fa un resoconto della sua esperienza sull'Isola?

«Per me è stata un’esperienza lunga e difficile. Sono molto stanco ma al tempo stesso sono davvero felice

Ha deciso di donare metà del montepremi alla Fondazione di Giulia Cecchettin, perché questa scelta?

«Perché quando ero ospite a Verissimo ho ascoltato la sua storia e mi ha davvero colpito al cuore. Ho già detto in passato che nel mio Paese ogni anno più di 300 donne vengono uccise a causa della violenza maschile. Nel 2024 è ancora incredibile pensare che ciò accada in entrambi i Paesi. Voglio ricordarla e non dimenticarla. Perché siamo esseri umani. Stiamo dimenticando tutto velocemente. Dovremmo ricordare e non dimenticare mai».

Il ricordo più bello e quello più brutto legato alla sua esperienza?

«Il ricordo più bello è quando abbiamo vinto una sfida e abbiamo mangiato tutti insieme intorno ad un grande tavolo.

La rifarebbe?

«Penso di no. Perché è davvero difficile. Ma non so, forse 10 anni dopo. Potrebbe essere».

La prima cosa che farà una volta arrivato a casa?

«Mangerò con la mia famiglia e i miei amici. Perché mi sono mancati troppo».

Lei ha trascorso due mesi sull'Isola affrontando una difficoltà in più rispetto agli altri naufraghi, quella della barriera linguistica. Come ha fatto a farsi capire? Le è pesato?

«Per me la cosa più difficile è stato avere fame. È successo tante volte che ho avuto difficoltà a esprimermi. Ma i miei amici mi hanno aiutato molto e insieme abbiamo superato quella barriera. Sono davvero fortunato ad averli».

Chi sono i naufraghi che frequenterà anche fuori dall'Isola?

«Penso tutti loro, ma ci sono due persone speciali per me: Edoardo Stoppa e Edoardo Franco. Loro faranno sempre parte della mia vita».

Lei è sempre stato buonissimo, per una volta faccia il cattivo e dia i voti ai suoi colleghi

«Hahahah no, una volta lo sono stato (ride ndr). Ho nominato mio fratello Eduardo, ma ho dovuto farlo. Poi gliel'ho detto e ci abbiamo riso sopra. Perché eravamo consapevoli che tutto per noi rappresentava solo una bella esperienza».

I fan di terra Amara l'hanno supportato sin dalla prima puntata, sapeva di essere così amato? Cosa vuole dire al pubblico italiano? Quando la rivedremo?

«Sì, mi hanno sempre sostenuto. Voglio ringraziare tutto il pubblico. Non sapevo di essere così amato. Ora come ora penso di andare a casa e riposare un po'. Ma il mio sogno è recitare in un film o in una serie italiana. Chi vivrà vedrà».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA