Isola, Valentina Vezzali infrange le regole. Edoardo Stoppa reagisce: «Hai fatto una ca**ata»

di Cristina Siciliano

In Honduras è arrivato un provvedimento disciplinare per Valentina Vezzali. La concorrente dell'Isola dei Famosi avrebbe infranto le regole del programma condotto da Vladimir Luxuria comunicando con l'altro gruppo fuori dall'orario consentito. «Lo spirito dell'Isola è deluso. In particolare questa mattina Valentina ha comunicato con la squadra rossa - si legge dal comunicato -. La colpa dei singoli ricadono sul gruppo. Visto l'ennesima infrazione, il fuoco dei Barracudas sarà spento in 48 ore.

Cosa è successo

Valentina Vezzali ha subito negato difendendosi dalle accuse. «Ma non è vero che ho comunicato con loro. Sono stata lì a guardare e non ho comunicato, non ho parlato.

Edoardo Stoppa è intervenuto esponendo il suo pensiero su Valentina. «In quattro giorni abbiamo preso 4 punizioni - ha continuato -. Va bene tutto però non si può continuare a sbagliare. Vale hai fatto una ca**ata. Cerchiamo di non fare più ca**ate che ricadano sul gruppo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 18:05

