Isola, nuove foto sul triangolo Fogli-Trentini-Celli che si difende: «Non sono l'amante di Karin»

Fogli tradito dalla compagna Karin Trentini, Corona rivela: «Giampaolo Celli è il suo amante da 4 anni»

«Ricordo benissimo quando è stata fatta quella foto. C’era anche Riccardo Fogli, era prima del suo concerto ad Ariccia»., sposato e con tre figli, torna a Domenica Live per commentare le notizie della sua presunta relazione con, moglie di, tra i partecipanti all’Isola dei Famosi. Ad alimentare il gossip, nelle ultime ore, alcune foto ritenute “prove” della storia. Prima tra tutte, quella che mostra Karin e Celli abbracciati su un dondolo, che secondo lui sarebbe stata scattata proprio davanti a Fogli.Celli non ha voluto querelare chi lo ha accusato della relazione.«Ho tre mesi di tempo per farlo - dice - e comunque i pm sono oberati di lavoro su stupri, violenze e via dicendo. Io più che metterci la faccia e difendere me, la mia famiglia, la mia attività che devo fare?».Celli è molto amico di, che domani sarà all’Isola dei Famosi proprio per parlare con Fogli.«A Roma si dice amici amici ti frego la bici», commenta Celli che sa che Corona potrebbe parlare anche di lui. «Mia moglie è avvelenata per questa storia», aggiunge poi in merito allo "scandalo" della possibile relazione.Sulla presunta storia d’amore tra Celli e Karin si sono spese molte parole, negli ultimi giorni, e si è arrivati perfino a parlare di stalking: sarebbe lei a cercare Giampaolo dopo la rottura della storia. Tra le foto incriminate, anche quella del comodino di Karin dove figurano collana e orologio di Celli. «Quell’orologio è mio?», domanda Celli, che, con la stessa modalità, prova a confutare pure la foto dove si vedrebbe Karin seguire la sua auto.prova ad aiutarlo a ricordare dove potrebbe essere stato fatto lo scatto: forse dopo una sfilata in camerino?«Non sono l’amante di Karin - ribadisce Giampaolo Celli - per me la catena fotografata non è la mia, non sono sicuro nemmeno che quella sia la mia auto, ce ne sono tante come la mia».