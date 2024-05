Isola, la polemica tra Rosanna e Alvina: «Non scassate la min**a». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Passano i giorni all'Isola dei Famosi e il gioco diventa sempre più duro: i naufraghi sono sempre più nervosi e stanchi, naturalmente questo aumenta la propensione ai litigi in Honduras. Molti concorrenti hanno anche già gettato la spugna decidendo di lasciare definitivamente il reality condotto da Vladimir Luxuria. Durante l'ultimo daytime però, è possibile notare Matilde e Rosanna che, con spirito wild decidono di sfruttare la loro energia per una caccia notturna ai granchi. Mentre cercano di adottare una strategia vengono interrotte da Valentina e Alvina che chiedono loro di andare da un'altra parte.

La lite

Matilde e Rosanna non riusciendo a dormire decidono di recuperare un po' di cibo per tutti e cercano di elaborare un piano per catturare i granchi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA