Isola, Mazzoli e la strategia di Noise: «Dobbiamo nominare i più forti». Pamela Camassa reagisce così

L'Isola dei Famosi trasforma tutti, come in ogni reality show. Se prima Paolo Noise e Marco Mazzoli volevano ritirarsi dal programma condotto da Ilary Blasi, ad oggi il loro obiettivo è completamente cambiato. Perché? I due speaker radiofonici, che non giocano più in coppia ma da singoli, vogliono vincere: al momento però continuano a giocare da coppia, accordandosi su chi votare. A svelarlo, smascherando la loro strategia è stato lo stesso Mazzoli durante l'ultimo confessionale in cui ha dichiarato il motivo per il quale ha nominato Pamela Camassa. Ma procediamo con ordine.

Marco Mazzoli e la strategia a Pamela Camassa

«Ho nominato Pamela Camassa non tanto per una mia strategia ma per quella di Paolo Noise, perché lui mi ha detto che dobbiamo mandare via i più forti», ha spiegato in confessionale Marco Mazzoli.

La reazione della naufraga è stata però molto calma e, anzi, si è detta d’accordo con loro: «Apprezzo perché io avrei fatto la stessa cosa.

