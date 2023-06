Isola, Mazzoli: «Non sei un'unghia di Raz Degan e non sei bella come Belen». Il duro attacco alla naufraga

di Redazione web

L'Isola Dei Famosi sta entrando nel vivo del gioco e le tensioni sono all'ordine del giorno. La fame si fa sentire e la convivenza con i naufraghi diventa complicata. Nelle ultime ore, Marco Mazzoli si è reso protagonista di una lite molto accesa dove sono volate parole grosse. Era presente anche il suo amico fidato Andrea Lo Cicero, e il conduttore radiofonico non ha potuto fare a meno di commentare così la persona con la quale ha avuto la discussione: «Non è un'unghia di Raz Degan e non è bella come Belen, quindi deve stare calma». Ma a chi si stava riferendo? Andiamolo a scoprire.

La lite furiosa

La vita sull'Isola sta diventando molto difficile, soprattutto a causa del malumore dei naufraghi per i continui litigi. Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero hanno avuto un'accesa discussione con Helena Prestes che, secondo i due naufraghi, sta recitando la parte della vittima, bullizzata da tutto il gruppo per avere il consenso del pubblico. Una storia che non è nuova alle orecchie dei fan più accaniti del reality show condotto da Ilary Blasi. Si tratta, infatti, della situazione accaduta nell'edizione in cui vinse Raz Degan che, nonostante fosse veramente isolato, conquistò il pubblico e la vittoria del programma.

Helena Prestes sta cercando di riproporre ai telespettatori una storia già vista?

L'opinione dei fan

I commenti dei fan in merito alla vicenda di Helena Prestes sono molto divisori: c'è chi sostiene che la modella brasiliana faccia la vittima troppo spesso, mentre altri la difendono a spada tratta e attaccano gli altri naufraghi, accusandoli di fare bullismo alla ragazza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 09:39

