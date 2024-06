Khady Gueye: «ll segreto dei miei capelli perfetti sull'Isola? Una parrucca cucita»

di Dajana Mrruku

Senza trucco e senza inganno? Non proprio. I capelli neri e lucenti di Khady Gueye nascondono un segreto molto particolare per essere perfetti in ogni occasione, anche sotto il sole cocente dell'Honduras durante l'Isola dei Famosi e senza i prodotti per la hair care dai costi stratosferici.

Gli stessi capelli che sono stati il motivo per cui la modella ha dovuto indossare un collare ortopedico (dopo essere rimasta incastrata con le extension al palo durante una prova leader). Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower Khady ha svelato il suo segreto di bellezza.

Il segreto

Tornata alla sua vita quotidiana, Khady ha risposto ad alcune domande sulla sua partecipazione all'Isola e non solo.

«Sono tanto contenta di rispondere a questa domanda! Il trucco c’è e non si vede! Scherzi a parte ho la fortuna di avere mia zia che mi supporta nella scelta e nell’acquisto di extension e parrucche. Proprio durante L’Isola dei Famosi mi sono trovata davvero benissimo con le cuciture (la wig - parrucca in ingelese - è stata cucita ed è stata super resistente)», ha rivelato Khady che indossava quindi, una parrucca cucita sulla sua testa, in modo da non muoversi e non dare fastidio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA