Ilary Blasi, momento di imbarazzo durante la diretta dell'Isola: «Me ne vado a casa»

L'Isola dei famosi è giunta alla settimana puntata e Ilary Blasi è sempre più al centro dello show con i suoi siparietti con Enrico Papi e Vladimir Luxuria. La puntata di ieri sera è stata piena di emozioni grazie ai parenti dei concorrenti che hanno voluto fare delle sorprese ai naufraghi che mancano da casa da oltre due mesi. Tra momenti di lacrime e di emozioni forti, come la lite in diretta tra Andrea Lo Cicero e Nathaly Caldonazzo, ci sono stati alcuni momenti imbarazzanti che non sono sfuggiti agli occhi degli spettatori che osservano attentamente le dinamiche nello studio. Andiamo a vedere cosa è successo.

Ilary Blasi, momenti di imbarazzo in diretta

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei famosi, Ilary Blasi si è mostrata molto concentrata sulle dinamiche in Honduras, ma verso la fine della diretta c'è stato un momento in cui non è riuscita più a controllarsi.

La scena imbarazzante ha avuto luogo nel momento in cui Pamela Camassa, eletta nuova leader della settiamana, doveva scegliere chi salvare tra Fabio Ricci, Alessandra Drusian e Nathaly Caldonazzo. Dopo aver sbagliato il nome della naufraga Pamela, Ilary non si è più trattenuta, dicendo: «Io me ne vado a casa, non ce la faccio più».

Un momento di silenzio, interrotto solo da Pamela Camassa, che chiede alla conduttrice di rimanere almeno fino alla fine delle nomination.

Ilary si è poi tolta le scarpe e, appena chiusa la puntata è scappata via nel backstage.

Le domande dei fan

I fan si sono subito chiesti come mai Ilary Blasi fosse così intenta a chiudere velocemente la puntata (più velocemente del solito), e i più maliziosi si sono anche chiesti se il motivo fosse da ricercarsi nella fretta di tornare a casa dal suo Bastian Muller, l'ormai noto fidanzato della conduttrice.

