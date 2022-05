Ilary Blasi, incidente hot in diretta all'Isola dei Famosi: si sgancia la spallina del top

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022 sconvolge i fan. Arriva l'incidente anche per la conduttrice: la spallina del vestito cede durante la diretta. Un intoppo che la moglie di Francesco Totti ha cercato di nascondere, ma non riuscendoci. I telespettatori hanno visto tutto e la “gaffe” ha fatto il giro del web. Ilary, con la solita disinvoltura che la contraddistingue, è andata avanti nella conduzione, con le telecamere che a quel punto hanno solo zoommato su di lei. Non potendolo piu' nascondere Ilary decide di giocare con la spallina andata mostrandola e girandola verso Vladimir Luxuria.

Isola 2022, Roger si fa male e si accascia: «Non riesce a parlare». Permanenza a rischio?

Isola dei Famosi 2022, "incidente" per Ilary Blasi

Ai fan nulla sfugge e il difetto nel top tutto luccichini della Blasi di stasera è andato in trend sui social. Con nonchalance Ilary è andata avanti chiamando in diretta la sarta che durante il primo stop pubblicitario ha rimediato al "danno"....

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA