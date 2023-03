Ilary Blasi risponde ad Alvin: «Se volete saperne di più chiamatelo». Poi il comunicato ufficiale da L'Isola dei Famosi

di Redazione web

Quella tra Ilary Blasi e Alvin è stata una simpatica commedia. Dopo le numerose voci di una feroce lite tra i due e il post di Alvin che minaccia di pubblicare audio scabrosi, ha detto la sua anche la conduttrice de L'Isola dei Famosi che ha postato una storia su Instagram, poi cancellata, che sembrava essere decisamente provocatoria. Ma a sopresa viene confermato il nome di Alvin come inviato in Honduras.

Antonino Spinalbese al GfVip: «Ginevra Lamborghini? Sono convinto che farà parte della mia vita»

Melissa Satta e Matteo Berrettini, amore già finito? Gli indizi social insospettiscono i fan: «I muri dividono le persone»

La storia di Ilary

«Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui al **** anche ore pasti». La Blasi, che correda il messaggio con un'emoji sorridente pubblica il numero del co-conduttore, evidentemente proprio il vero numero di telefono, visto che subito dopo ha rimosso la storia e non si esclude il fatto che questo possa essere avvenuto sotto richiesta dello stesso Alvin. Si tratta però evidentemente di uno scherzo, visto che la Blasi è da sempre conosciuta come una persona molto ironica.

Scherzo o verità?

Si era parlato di una brutta discussione, che sarebbe alla base del mancato rinnovo del ruolo di inviato in Honduras di Alvin all'interno de L'Isola dei Famosi. I due non hanno di fatto smentito le voci in modo ufficiale ma hanno iniziato a pubblicare una serie di contenuti sospetti sui social che da subito a molti sono sembrati ironici. E così è. La ventennale amicizia tra Ilary e Alvin non sembra essere scalfita, tanto che dalla produzione arriva la conferma del co-conduttore come inviato in Honduras. I due condurranno quindi, ufficialmente, la prossima edizione del realitu che partirà su Canale 5 il 17 aprile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA