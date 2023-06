Isola, nuova lite tra Helena Prestes e Pamela Camassa: «Sei una rompip***e»

di Redazione web

All'Isola dei Famosi la fame si fa sentire e la tensione crea delle discussioni molto accese tra i naufraghi. Nelle ultime ore la modella Helena Prestes, rientrata in gioco durante la settima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, si è sentita particolarmente esclusa dal gruppo. Le numerose liti che sta avendo con gli altri naufraghi stanno peggiorando la situazione, come avvenuto con Pamela Camassa sulla ripartizione del riso. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Volano parole forti tra Pamela Camassa e Helena Prestes

La discussione è nata dalla divisione della dispensa. Pamela Camassa stava dividendo con il mestolo le porzioni di riso quotidiane tra i naufraghi, ma Helena Prestes ha dichiarato che la sua dose di riso, fatta dalla showgirl, fosse troppo piccola rispetto alle altre porzioni. «Puoi riempire il mio mestolo, per favore?» chiede lei, ma Pamela Camassa risponde con toni accesi «Sei proprio una rompip***e». La discussione si è protratta anche dopo la suddivisione del riso, finché Helena Prestes non si è ritirata nella sua tenda, da sola.

ll rientro in gioco della modella ha sconvolto i naufraghi che ancora non riescono ad accettarla nel gruppo. Sono in molti, tuttavia, a pensare che i naufraghi, in realtà, temino Helena Prestes perché la considerano una giocatrice molto forte.

