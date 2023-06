Isola, il fidanzato di Helena Prestes si infuria: «Vi siete inventati tutto». Poi mostra le prove: cosa ha detto

di Redazione web

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi si è parlato molto di Helena Prestes e del suo fidanzato Carlo Motta. Il modello ha raggiunto la sua fidanzata in Honduras per chiederle di sposarlo di fronte a tutti gli spettatori. La modella brasiliana ha accettato immediatamente, gettandosi tra le sue braccia per poi abbracciarlo. A rovinare il momento, però, sono stati Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato che hanno messo in dubbio la veridicità della loro relazione.

«Helena Prestes non è innamorata di Carlo Motta, pensa ancora al suo ex storico. I due, inoltre, stanno insieme da pochi mesi, non da due anni come dicono a tutti». Le dichiarazioni sono state fatte durante le nomination, quindi, Helena Prestes non ha idea delle accuse che le sono state mosse. Il fidanzato Carlo Motta ha deciso di intervenire subito dopo la fine della puntata. Andiamo a vedere che cosa ha detto.

La risposta di Carlo Motta

Il fidanzato di Helena Prestes ha pubblicato alcune storie instagram con degli scatti che lo ritraggono con la modella brasiliana e insieme a membri di entrambe le famiglie, come prove della loro longeva relazione. Carlo Motta ha, poi, detto: «Volevo complimentarmi con Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato per essersi inventati una storia così bella di comune accordo. Vi siete messi d'accordo, ma io non ho nulla da nascondere. Le storie che ho pubblicato parlano da sole».

Non ci resta che aspettare i prossimi sviluppi. Come reagirà Helena Prestes quando verrà a conoscenza delle accuse mosse dai suoi compani naufraghi?

