Isola, Gilles Rocca e la confessione social: «Con Miriam Galanti ci eravamo lasciati…»

Gilles Rocca sul social annuncia di essere tornato insieme alla sua fidanzata storica, l’attrice e conduttrice Sky Miriam Galanti. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi si era diffusa una voce che voleva l’ex vincitore di Ballando con le stelle ormai single e a distanza di tempo Gilles Rocca ha utilizzato il suo account Instagram proprio per confessare un momento di difficoltà di coppia ormai superato: «Ben tornata amore mio!».

Isola, Gilles Rocca e la confessione social: «Con Miriam Galanti…»

Gilles Rocca, ex vincitore di Ballando con le stelle e naufrago dell’Isola dei Famosi, torna sul social e confessa di aver attraversato un momento di crisi con Miriam Galanti, attrice e conduttrice Sky con cui è fidanzato da dodici anni: «E’ stato un periodo strano – ha spiegato in un post su Instagram che lo vede a fianco di Miriam - oserei dire assurdo dove in tanti senza alcun diritto si sono presi la libertà di sapere cosa stesse succedendo alla nostra storia, se stavamo o no insieme, se avevamo altri “amori”… C’è stato un momento dove tutto questo interesse mediatico ci ha fatto prendere la decisione di separarci per un periodo… ci hanno offerto soldi, copertine ma il patto era quello di dire sui giornali che NON stavamo più insieme».

La crisi fra Gilles Rocca e Miriam Galanti è ormai finita: «Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male…per un momento lungo quanto una vita abbiamo scelto di separarci quest’estate, avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia “gossippara”, ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio».

