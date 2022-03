Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria difende Nicolas Vaporidis: «Floriana ha esagerato»

Prosegue la polemica tra Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi all'Isola dei Famosi. Dopo che la ex gieffina lo ha preso di mira definendolo un privilegiato perché non legato a un compagno come gli altri concorrenti single, Floriana è tornata ad attaccare l'attore a cui è concesso l'uso di un rasoio. A commentare l'increscioso episodio ci ha pensato Vladimir Luxuria.

L'@IsolaDeiFamosi è inziata da pochi giorni ed è già scontro tra Floriana e Nicolas Vaporidis! 🏝💥



Ne parliamo a #Pomeriggio5 con @vladiluxuria: "Se l'è presa con la persona sbagliata, ha esagerato" pic.twitter.com/3wx2Maxqwo — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 25, 2022

Vladimir Luxuria difende Nicolas Vaporidis contro Floriana Secondi

Ospite oggi a Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria ha preso le difese di Nicolas Vaporidis, definendo eccessive le esternazioni di Floriana. «Floriana la amiamo tutti, conosciamo anche la vita privata di Floriana, la sua infanzia difficile, la storia della mamma… Però quando si fa polemica sulle regole, mi sembra che se la sia presa con la persona sbagliata!» ha detto l'opinionista, riferendosi a Nicolas Vaporidis, definito "privilegiato" in quanto dotato dagli autori di un rasoio elettrico, quando a Floriana era stato negato di portare con sé un semplice rosario.

Alvin ha spiegato a Floriana Secondi che l’oggetto è stato concesso a Nicolas per motivi di salute, non specificati. «Non possiamo dire i suoi motivi di salute, però c’è un team medico che permette determinati oggetti. Mi è sembrato che abbia debordato in quell’occasione», ha ammesso Vladimir Luxuria, che già nel 2008 era stata concorrente del reality, risultando poi vincitrice. A lei stessa all'epoca fu concesso di portare con sé il bite: «Soffro di bruxismo, avrei rovinato i denti senza il bite».

​Insomma Floriana avrebbe esagerato, a detta di Vladimir Luxuria, che infatti ha liquidato la concorrente con un lapidario: «Ha debordato!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 22:56

