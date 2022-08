Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi nuovo inviato al posto di Alvin? Ecco la verità

Rumors su Edoardo Tavassi. Chi Magazine ha acceso i riflettori sulla rivelazione de L’Isola dei Famosi 2022: potrebbe ricoprire il ruolo di inviato nella prossima edizione. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Edoardo potrebbe contendersi il posto insieme all’amico Nicolas Vaporidis. A parlare col diretto interessato è il portale The Pipol Gossip che ha raggiunto Tavassi, chiedendogli di commentare le indiscrezioni. «Sarebbe bellissimo - dice Edoardo-. Io sono nato nei villaggi turistici. Saprei muovermi bene tra la gente. Sarei anche in grado di spiegare le prove e avere le iniziative giuste. E sicuramente farei divertire tantissimo. Certo, l’idea di sostituire Alvin mi spaventerebbe molto. Lui è un maestro in quel tipo di ruolo lì, lo stimo tantissimo. Se poi dobbiamo sognare, facciamolo. Ma sostituirlo, insomma, è tanta roba!».

Ma l'intervista non ha riguardato soltanto il presunto nuovo ruolo, bensì anche i rapporti che Edoardo ha mantenuto dopo l'Isola e le relazioni amorose in corso.

I rapporti dopo l'Isola

Sembra che Edoardo sia rimasto in contatto con il grande amico, Nicola Vaporidisi: «In questo momento non sto facendo un granché, aspetto solo arrivi il 21 per andare a trovare il mio amico Nicolas Vaporidis a Londra. Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso dopo “L’Isola”». E ancora con «Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Sono persone veramente belle, vicine anche al mio modo di pensare» sottolinea.

Mentre, sul legame che aveva instaurato in Honduras con Mercedesz Henger e Estefania Bernal, Edoardo risponde: «No, assolutamente. Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Agosto 2022, 20:28

