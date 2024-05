Isola dei Famosi, le pagelle: Khady vulcanica (7), Artur narcisista (4), Matilde Brandi sotto accusa (6)

di Cristina Siciliano

Mentre la finale si avvicina, la puntata di domenica 26 maggio dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Vladimir Luxuria con il supporto degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, è riuscita ad intrattenere i telespettatori con diversi colpi di scena. L'eliminato della serata è stato Dario Cassini che ha dovuto salutare i suoi compagni di avventura.

Dopo appena tre giorni dalla puntata di mercoledì, Vladimir Luxuria è tornata in studio con un sorriso diverso. Come sempre i naufraghi non si sono fatti mancare alcuna polemica ma Khady è stata la protagonista number one. Il confronto-scontro tra la naufraga e Artur è stato motivo di discussione in puntata. Ma ecco le pagelle.

Khady vulcanica (7)

«C'eravamo tanto amati», così Vladimir Luxuria ha introdotto il confronto-scontro tra Khady e Artur. La naufraga, da vera combattente, ha affrontato il dibattito face to face con Artur. La conduttrice durante la discussione, con l'aiuto dei due opinionisti, ha cercato di scoprire il "segreto nascosto" che c'è tra i due naufraghi. In pratica Khadi avrebbe "coperto per cose cose gravi" Artur.

Artur narcisista (4)

Artur proprio no. Il naufrago sembra "pensare solo a sè" e il suo atteggiamento non piace ai telespettatori. Durante il confronto con Khadi il naufrago sembra non aver convinto neanche Vladimir Luxuria. La conduttrice infatti non ci ha pensato due volte a mettere il dito nella piaga. «L'unico bacio che darà Artur è a sè stesso perché è un narcisista», ha detto la conduttrice.

Matilde Brandi sotto accusa (6)

Durante la puntata del 26 maggio 2024 dell’Isola dei Famosi, Matilde Brandi ha affrontato con sapienza una discussione che la riguardava che poteva sfociare facilmente in una polemica. La naufraga sta facendo un percorso brillante nel programma televisivo condotto da Vladimir Luxuria ma a causa del suo comportamento è stata criticata da alcuni naufraghi. In particolare Alvina ha accusato Matilde di "finto buonismo". E anche Dario Maltese sembra proprio non gradire l'atteggiamento della naufraga.

